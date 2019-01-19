Спасатели нашли двух туристок из Екатеринбурга, которые трое суток провели в горах. Одна - без признаков жизни

15:10 | 22.01.2019

Спасатели нашли двух туристок из Екатеринбурга, потерявшихся 19 января на севере Свердловской области. Эвакуация туристов будет производиться с помощью вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В ведомстве отмечают, что, к сожалению, одна из туристок на момент обнаружения находилась без признаков жизни. Другую пострадавшую туристку с признаками обморожения бортом МЧС планируется доставить в лечебное учреждение г.Краснотурьинска.



Девушек искали трое суток, они дважды выходили на связь из горных районов Карпинского городского округа. Поиски не прекращались даже в ночное время, несмотря на погодные условия. Всего в поисках было задействовано более 60 человек и 21 единица техники.



По факту пропажи девушек Следственным отделом по городу Краснотурьинск СК России по Свердловской области была организована доследственная проверка.