Двое подростков из Нижнего Тагила попались на краже колбасы из супермаркетов

14:20 | 22.01.2019

Двое ранее судимых 18-летних жителя Нижнего Тагила попались в Верхней Салде на краже продуктов из магазина, которые они затем хотели продать за полцены. 19 января на рейсовом автобусе они приехали в Верхнюю Салду и пошли «обчищать» торговые точки.



На момент задержания сотрудниками ППСП они уже успели посетить 6 магазинов, в общей сложности похитив товаров на сумму 3,3 тысячи рублей. Наибольшим спросом у похитителей пользовался сыр и колбасные изделия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Как пояснили молодые люди, они как раз искали торговую точку, которая бы купила продукты, а с вырученными деньгами планировали вернуться в Нижний Тагил.



Свой первый срок они получили за аналогичные преступления. Однако неудачный опыт не остановил юных злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.