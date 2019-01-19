Уральцы вошли в топ самых самостоятельных россиян

13:27 | 22.01.2019

Уральцы входят в рейтинг наиболее самостоятельных жителей страны, по версии связистов. Именно здесь зарегистрирован каждый четвертый пользователь «Личного кабинета» МегаФона в России. 2,2 миллиона жителей Урала решают телеком-вопросы онлайн, при этом каждый пятый – в возрасте от 46 до 60 лет.



Наибольшую долю – 35% – составляет аудитория от 26 до 35 лет. Старшее поколение догоняет молодежь в освоении гаджетов и приложений. Доля пользователей «кабинета» в возрасте от 46 до 60 лет составляет уже 18%, тогда как от 18 до 22 лет – 22%.



Чаще всего в «Личном кабинете» проверяют подключенные опции, интересуются остатками по пакетам минут и трафика, подключают безлимитный интернет, а также просматривают персональные предложения. В топ-10 действий также входят активация бонусов, управление услугами и заказ детализации.



«Наше приложение позволяет самостоятельно решить свыше 80% всех возникающих вопросов и экономить до часа личного времени в день, ведь людям не нужно куда-то ехать, все «под рукой». Самыми активными пользователями сервиса самообслуживания в прошедшем году стали свердловчане, челябинцы, тюменцы и югорчане, среди них – поровну мужчин и женщин», – рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.