В Екатеринбурге отпразднуют 140-летний юбилей со дня рождения Павла Бажова

13:00 | 22.01.2019

28 января в Екатеринбурге во Дворце Молодежи состоится юбилейный вечер, посвященный 140-летию со дня рождения русского писателя Павла Петровича Бажова. На мероприятии состоится презентация книги «Уральские сказы» П.П. Бажова, презентация мероприятий года Бажова и пр.



Торжественное мероприятие посетит правнук Павла Петровича — Алексей Бажов. Среди почетных гостей торжества ожидаются губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, главы делегаций иностранных государств, члены Свердловского правительства и творческая элита Екатеринбурга. Начало мероприятия в 15:00.