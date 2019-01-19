Уральская электронная таможня пополнила бюджет на 11 миллиардов рублей

12:34 | 22.01.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Уральской электронной таможне подвели итоги работы в 2018 году (новая структура образована в июле прошлого года). За 25 октября по 31 декабря (то есть всего за два месяца) ведомство выпустило 35 043 декларации на товары, при этом средний срок выпуска экспортных деклараций составил всего 33 минуты. Высокие показатели работы позволили в 2018 году «заработать» федеральному бюджету 11,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«За первые месяцы работы Уральская электронная таможня показала свою работоспособность и эффективность», - рассказал начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.



Отметим, что

в 2019 году электронная таможня будет создана в Сибирском таможенном управлении, начнет работу Авиационная электронная таможня. В 2020 году электронные таможни появятся в Центральном, Дальневосточном, Северо-Западном и Южном таможенных управлениях.