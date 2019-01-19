Бизнесвумен из Невьянска предстанет перед судом за налоговые махинации

12:01 | 22.01.2019

53-летняя предпринимательница из Свердловской области предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов (ч.1 ст.198 УК РФ). По данным следствия, в 2014-2016 годах обвиняемая, осуществляя деятельность по реализации продуктов питания и сдаче в аренду имущества, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц в крупном размере — на общую сумму свыше 1,5 миллионов рублей. Обвиняемая вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения об отсутствии доходов.



Расследованием уголовного дела занимались сотрудники следственного отдела по городу Невьянск СК России по Свердловской области. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает СУ СК по Свердловской области. Максимальная санкция по ч.1 ст.198 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.