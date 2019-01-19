Новости дня
12:01 | 22.01.2019
Бизнесвумен из Невьянска предстанет перед судом за налоговые махинации
Расследованием уголовного дела занимались сотрудники следственного отдела по городу Невьянск СК России по Свердловской области. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает СУ СК по Свердловской области. Максимальная санкция по ч.1 ст.198 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
© «Вечерние Ведомости»
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