Трудоустроился: бывший вице-мэр Екатеринбурга занял должность гендиректора дочки «Газпромбанка»

11:17 | 22.01.2019

Фото: екатеринбург.рф

Должность генерального директора ООО «Управляющая компания Индустриальный парк «Уралмаш» занял уволившийся из мэрии Екатеринбурга буквально пять дней назад первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко.



Как сообщает пресс-служба «Уралмашзавода», дочерняя структура, которую возглавил Кожемяко, занимается управлением имущественным комплексом УЗТМ, расположившемся на территории более 300 гектаров. В должностные обязанности нового руководителя компании входит координация работ других дочерних структур, таких как «Энергоснабжающая компания» и «Водоканал-59», а также привлечение инвесторов и арендаторов.



Новый работодатель высоко оценивает опыт и способности Алексея Кожемяко, и возлагает на него определённые надежды.



«Основная задача индустриального парка, концепция которого разработана при участии Газпромбанка, – целевое использование свободных мощностей. Концентрация на промышленной площадке Уралмашзавода предприятий из сферы машиностроения и смежных отраслей позволит развивать внутреннюю кооперацию, которая в том числе будет обеспечивать нужды самого УЗТМ. Алексей Кожемяко обладает колоссальным опытом и высокими компетенциями для того, чтобы в полном объеме реализовать эту задачу», - говорит заместитель председателя правления Газпромбанка – председатель совета директоров Уралмашзавода Ян Центер.



Напомним, Алексей Кожемяко более 20 лет проработал в администрации Екатеринбурга. В разное время он курировал вопросы капитального строительства, жилищного и коммунального хозяйства, управления муниципальными земельными участками. Будучи первым заместителем сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба, в 2018 году принял участие в конкурсе на замещение должности главы Екатеринбурга, но не прошёл. После того как Екатеринбургская городская дума избрала главой Александра Высокинского, Алексей Кожемяко оказался одним из немногих представителей старой команды, сохранившим пост благодаря высоким профессиональным качествам. Однако 17 января Алексей Кожемяко подал заявление об увольнении и ушел из мэрии, объяснив это тем, что нашёл более интересную работу.