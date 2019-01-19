Пропавших на севере Свердловской области туристок ищут третьи сутки

10:34 | 22.01.2019

На севере Свердловской области третьи сутки продолжается операция по поиску двух пропавших туристок из Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, минувшей ночью туристы снова выходили на связь по телефону «112». Поисковые группы продолжают прочесывать возможные места нахождения туристов, поиски не прекращались и в ночное время.



Силы поисковиков сосредоточены на обследовании западного и юго-западного склонов горы Казанский камень. С начала поисков зона обследования составила 127 кв.км.



Всего в поисках задействованы более 60 человек (спасатели, полиция, охотники), вертолет Ми-8 МЧС России и 21 единица техники, из них 10 снегоходов.

