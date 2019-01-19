Свердловская область может получить из федерального бюджета средства на сохранение лесов и ликвидацию свалок

10:17 | 22.01.2019

Свердловская область может получить средства федерального бюджета на реализацию пяти направлений, касающихся улучшения экологической обстановки региона.



«В рамках нацпроекта «Экология» в период 2019-2024 годов в Свердловской области будут реализованы проекты «Чистый воздух», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистый регион» и «Сохранение лесов», - говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Так, согласно проекту «Чистый воздух» предусмотрена установка дополнительной автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле, обеспечение непрерывной работы территориальной системы мониторинга атмосферного воздуха и проведение лабораторных исследований его качества. Отдельно будет реализован комплексный план улучшения экологической обстановки в Нижнем Тагиле, который предполагает снижение выбросов в атмосферу города к 2024 году на 20%.



Проект «Сохранение биологического разнообразия» предполагает увеличение площади особо охраняемых природных территорий областного значения на 187 тысяч гектаров за счет создания двух новых и расширения границ двух действующих природных парков - «Река Чусовая» и «Бажовские места». Проектом «Сохранение уникальных водных объектов» предусмотрена экологическая реабилитация семи водохранилищ области: Черноисточинского, Северского, Верхне-Сысертского, Верхне-Макаровского, Верх-Исетского и озера Шарташ. Также предусмотрена расчистка и реабилитация участков русел пяти уральских рек, включая Нейву и Тагил.



В ходе реализации проекта «Чистый регион» планируется ликвидировать два объекта накопления промышленных отходов и девять объектов несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.



Проект «Сохранение лесов» предполагает достижение 100% соотношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.

