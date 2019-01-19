В Екатеринбурге на улице Свердлова девушка на Lada Priora снесла дорожное ограждение

Сегодня, 22 января, ранним утром в Екатеринбурге на улице Свердлова произошло ДТП, автомобиль Lada Priora протаранил ограждение, разделяющее проезжую часть улицы и тротуар. За рулём автомобиля находилась 19-летняя девушка, кроме водителя в машине ехали ещё два молодых человека 20 лет.Автомобиль двигался по улице Свердлова со стороны улицы Шевченко в сторону железнодорожного вокзала когда, судя по фотографиям сделанным ИА «Ночные новости» на месте ДТП, рядом с домом № 8 на улице Свердлова не справившись с управлением, девушка допустила занос автомобиля, в результате чего машину занесло и отбросило на противоположную сторону дороги, прямо в ограждение.Судя по стрелке спидометра, застывшей в момент удара на отметке 80 км/ч, скорость автомобиля была достаточно приличной, а учитывая состояние дорожного покрытия, этого хватило, чтобы не вписаться в поворот дороги и потерять контроль над машиной.В результате ДТП автомобиль любительницы гонок получил серьёзные повреждения, впрочем, как и сама девушка, судя по тому, что руль автомобиля просто вырвало. Она и один из пассажиров автомобиля были госпитализированы в 24-ю городскую больницу. Второй пассажир, хоть и не нуждался в госпитализации, поехал вместе с ними, пишет E1.RU.