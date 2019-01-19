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09:59 | 22.01.2019
Екатеринбуржец, задолжавший выплаты по алиментам, спрятался от приставов в подполе
Изначально житель Екатеринбурга пытался уклониться от административного наказания, предусмотренного статьей 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). В отношении должника составлен протокол, на основании которого суд принял решение об административном аресте мужчины на 10 суток. Он был доставлен в спецприемник для отбывания наказания, однако по прибытии туда пожаловался на плохое самочувствие и попросил вызвать скорую помощь. Медицинские работники были вынуждены госпитализировать гражданина. Таким образом, вместо 10 суток ареста алиментщик провел 14 суток в палате больницы.
После выписки, так как наказание осталось не отбытым, судебные приставы прибыли по месту жительства должника для препровождения его в спецприемник. Дверь открыла супруга должника, а сам гражданин укрылся в подполе. Однако был обнаружен, извлечен и доставлен по месту отбывания наказания. Ближайшие 10 суток должник проведет под административным арестом, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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