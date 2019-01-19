В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превысил 90%

09:33 | 22.01.2019

За неделю с 14 по 20 января в Свердловской области зарегистрировано 37,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше уровня эпидпорога на 16% и на 37% выше уровня прошлой недели. Рост заболеваемости происходит за счет подростков и взрослых, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 17,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 90% и на 24% выше уровня прошлой недели.



По состоянию на 18 января частично приостановлен образовательный процесс в 56 дошкольных учреждениях региона (закрыто 59 групп), в 19 школах (закрыто 33 класса). Полностью приостановлен образовательный процесс в 4 детских садах и в 4 школах.



Выявлены вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы и пр.) и вирусы гриппа А.



Кроме этого, а период с 14 по 20 января зарегистрировано 1088 случаев с предварительным диагнозом «пневмония», что на 12% выше уровня прошлой недели, на 62% выше аналогичного периода 2018 года и на 45% выше среднемноголетнего уровня.