В Свердловской области пенсионер отправил Путину свою надбавку к своей пенсии в 43 рубля. Интересно, что на эти деньги президент сможет купить?

22:30 | 21.01.2019

Фото: youtube.com

Пенсионер из Невьянска, сам того не зная, устроил оригинальный перформанс, который едва ли смогли бы повторить молодые: 68-летний Александр Суставов отправил Владимиру Путину 43 рубля – сумму, на которую увеличилась его пенсия в 2019 году. «Если в дальнейшем у Вас будут финансовые затруднения, например, покупка новых лыж или дзюдоги — обращайтесь», — написал Суставов в письме к президенту. Дедушка надеется, что этот намёк достаточно прозрачен, чтобы его поняли.



На пенсию Александр Суставов вышел 13 лет назад – в 2006-м. На сегодняшний день его пенсия составляет всего 8 тысяч 843 рубля. Сумма перестала быть круглой 1 января 2019 года – когда государство увеличило пенсию Суставова ровно на 43 рубля. Спасибо хоть, что без копеек.

По словам пенсионера, обстоятельства его жизни сложились так, что он много лет провел возле больной матери, поэтому его трудовой стаж составляет всего 26 лет. Суставов пояснил, что в 2003 году окончил факультет журналистики в Екатеринбурге, однако постоянной профессии у него не было. «Работал подсобным рабочим то у геологов, то в кузнице», — отметил дедушка.



Аналогичные случаи произошли в Магадане и Новосибирске. Ветеран труда Владимир Попов отправил председателю правительства России Дмитрию Медведеву прибавку к пенсии в 683 рубля. А сибирская пенсионерка, которой добавили 89 рублей, купила на эти деньги веревку и мыло, после чего отправила такой презент региональному министру труда и социального развития Ярославу Фролову.