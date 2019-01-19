Отловом бродячих собак в Екатеринбурге снова займётся «Спецавтобаза»

21:59 | 21.01.2019

Фото: kote.mirtesen.ru

Конкурс на отлов бездомных животных в Екатеринбурге в этом году снова выиграла «Спецавтобаза». Данное муниципальное учреждение стало единственным участником закупки на 31 миллион рублей.



За год «Спецавтобаза» должна отловить и переместить 2800 животных в пункты кратковременного содержания. В течение месяца в каждом из них пунктов временного пребывания должны находиться 330 четвероногих. В этот 31 миллион входит аренда помещений и услуги ветеринара. Всех собак постараются пристроить.



В конце 2018 года у «Спецавтобазы» сменился директор. Руководителем МУПа был назначен депутат гордумы Григорий Вихарев. Предприятие готовилось к началу транспортной реформы, поэтому были сомнения, что оно возьмет на себя обязанности по отлову бездомных животных.



По статистике лишь одна из пяти собак выходит за порог центра содержания бездомных животных и находит дом.