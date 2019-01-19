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21:59 | 21.01.2019

Фото: kote.mirtesen.ru

Отловом бродячих собак в Екатеринбурге снова займётся «Спецавтобаза»

Конкурс на отлов бездомных животных в Екатеринбурге в этом году снова выиграла «Спецавтобаза». Данное муниципальное учреждение стало единственным участником закупки на 31 миллион рублей.

За год «Спецавтобаза» должна отловить и переместить 2800 животных в пункты кратковременного содержания. В течение месяца в каждом из них пунктов временного пребывания должны находиться 330 четвероногих. В этот 31 миллион входит аренда помещений и услуги ветеринара. Всех собак постараются пристроить.

В конце 2018 года у «Спецавтобазы» сменился директор. Руководителем МУПа был назначен депутат гордумы Григорий Вихарев. Предприятие готовилось к началу транспортной реформы, поэтому были сомнения, что оно возьмет на себя обязанности по отлову бездомных животных.

По статистике лишь одна из пяти собак выходит за порог центра содержания бездомных животных и находит дом.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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