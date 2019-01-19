Пропавших на севере Свердловской области туристок пока не нашли: в поисковой операции задействовали вертолет

17:50 | 21.01.2019

Свердловским спасателям пока не удается найти местоположение двух туристок из Екатеринбурга, которые 19 января отправились на Казанский камень на севере региона. Сегодня утром, 21 января, им удалось выйти на связь – девушки сообщили, что они находятся в районе Кытлыма. В данный район были направлены поисковые отряды, но пока местоположение туристок не определено.



Как сообщает пресс-службв МЧС России по Свердловской области, на место направлено шесть поисковых групп, сформированных из числа спасателей, полиции и волонтеров, которые обследуют места возможного нахождения туристов. Поиски ведутся в районе горы Казанский камень, в том числе обследуются заброшенные поселки. Участники поисковой операции передвигаются на снегоходах и лыжах, работают в условиях низких температур, сложного горного рельефа и глубокого снежного покрова (до 2 метров).



В поисках задействован вертолет Ми-8 МЧС России. С воздуха спасатели обследовали территорию в 90 кв.км. В горах пошел снег и сильный ветер, которые осложняют поиски с воздуха.



Поисковая операция продолжается. Всего в ней задействованы 48 человек, 18 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России и 10 снегоходов.