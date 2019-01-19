В Каменске-Уральском прокуратура начала проверку по факту травмирования школьницы на уроке физкультуры

17:36 | 21.01.2019

В Каменске-Уральском городская прокуратура проводит проверку в связи с травмированием первоклассницы на уроке физкультуры. Инцидент произошел 18 января 2018 года в школе № 40 г. Ученица 1 класса получила травму в результате удара волейбольным мячом по голове одноклассником.



Ребенка осмотрел школьный медик, после чего матери школьницы, которая жаловалась на головную боль, было сообщено о необходимости забрать дочь из школы. В течение дня ребенок продолжал жаловаться на головную боль, в связи с чем днем была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала девочку в горбольницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В настоящее время ребенок находится на стационарном лечении, ей поставлен предварительный диагноз - сотрясение головного мозга, угрозы жизни и здоровья нет.



В ходе проверки сотрудники прокуратуры намерены установить соблюдение требований законодательства при организации учебного процесса и дана правовая оценка факту оказания (или неоказания) первичной медицинской помощи сотрудниками школы.