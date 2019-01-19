Евгений Куйвашев возглавил медиарейтинг губернаторов УрФО

17:24 | 21.01.2019

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил медиарейтинг глав регионов Уральского федерального округа в 2018 году. Такие данные предоставила «Медиалогия». Отметим, что и в 2017 году Евгений Куйвашев был на первом месте по УрФО.



На втором месте – губернатор Челябинской области Борис Дубровский, на третьем – глава Тюменского региона Александр Моор.



Удержаться в медиаповестке Евгений Куйвашев смог благодаря комментированию высказывания руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство не заставляет никого рожать (губернатор назвал его некорректным) и подписал распоряжение, в котором требует отстранить ее от работы на время проверки. В конце года Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики. Кроме этого, Евгений Куйвашев участвовал в презентации заявки России на проведение в Екатеринбурге ЭКСПО-2025 и других масштабных мероприятиях.