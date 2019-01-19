Пьяный тагильчанин ограбил женщину-таксиста

16:45 | 21.01.2019

В Нижнем Тагиле пьяный пассажир напал на женщину-водителя такси. Инцидент произошел накануне около полуночи. По ходу движения автомашины клиент признался, что у него нет денег для того, чтобы оплатить проезд. Мужчина стал предлагать водителю варианты, где и как она сможет забрать деньги, при этом настаивал, чтобы его подвезли в еще одно увеселительное заведение.



Водитель отказалась и остановила автомашину, и тогда разгорелся конфликт. Пассажир повел себя очень дерзко, потребовал у женщины отдать сотовый телефон стоимостью около 10 тысяч рублей, который водитель заблаговременно положила рядом на водительском сидении. Мужчина силой отобрал мобильник и скрылся.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на 30-летнего местного жителя, ранее судимого за серию краж, освободившегося из мест лишения свободы два года назад. Когда его задержали дома, он отсыпался после бурного распития алкоголя. Похищенный телефон был при нем.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ.