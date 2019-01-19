Свердловский облсуд вынес приговор участникам массовых беспорядков в Цыганском поселке Екатеринбурга

15:38 | 21.01.2019

Свердловский областной суд огласил обвинительный приговор 19-ти соучастникам массовых беспорядков с перестрелкой, произошедших у дома по улице Депутатская в Екатеринбурге. Приговором суда десятерым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 9 месяцев до 10 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов. Также четверо подсудимых приговорены к 3 годам лишения свободы условно, ещё пятеро – к 1,5 годам лишения свободы условно, сообщает СУ СК по Свердловской области. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ч.ч.1.1, 1, 2 ст.212 УК РФ («Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках»).



Следствием и судом установлено, что 3 сентября 2016 года около 17 часов у одного из домов по улице Депутатская в Екатеринбурге произошла перестрелка между несколькими гражданами. В общей сложности, в инциденте участвовали 25 человек с одной стороны и 4 человека – с другой. При этом один из участников конфликта применил огнестрельное оружие (нарезной карабин «Вепрь»), а двое других - два травматических пистолета.



Напомним, что разборки в Цыганском поселке Екатеринбурга произошли 3 сентября 2016 года между Дмитрием Пестриковым, его двоюродным братом Русланом Оглы и еще 23 лицами, занимающимися боевыми единоборствами, с одной стороны и Олегом Шишовым со своими знакомыми братьями Дутовыми с другой стороны. Обе стороны были вооружены, в результате от огнестрельных ран погибло двое человек, еще 11 получили огнестрельные ранения.



«Необходимо также отметить, что следствием СКР по итогам расследования выяснялись причины и условия, которые способствовали совершению указанных преступлений. В связи с чем, в компетентные органы власти внесён ряд представлений в целях исключения такого рода обстоятельств впредь. Несмотря на то, что большинство обвиняемых свою вину в совершении вышеуказанных преступлений так и не признали, следствием областного СКР совместно с оперативниками полиции и ФСБ собрана достаточная доказательственная база», – отметили в СУ СК по Свердловской области.