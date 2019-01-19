Представительство соцсети «ВКонтакте» появится в Екатеринбурге

13:41 | 21.01.2019

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Российская социальная сеть «ВКонтакте» со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, сайт которой доступен на более чем 90 языках мира, но особенно популярен среди русскоязычных пользователей, открывает своё представительство в Екатеринбурге.



Руководством компании принято решение об открытии в 2019 году представительств социальной сети во многих крупных городах России. Первым на очереди, как сообщает ТАСС, значится Екатеринбург.



Основным функционалом представительств будет анализ региональных особенностей потребления медиа и создания контента. Руководство компании надеется, что это даст возможность вносить соответствующие изменения в продукты компании.



«Мы хотим сделать "ВКонтакте" ближе к людям - где бы они ни находились. Программа региональных представителей поможет нам лучше понимать потребности наших пользователей и создавать продукт, который максимально им соответствует. Это эксперимент - но мы надеемся, что он сложится удачно и получит продолжение», - цитирует ТАСС директора по развитию медиапродуктов "ВКонтакте" Арсения Ашомко.



Представители социальной сети будут консультировать местных авторов контента и СМИ, кроме того, в их обязанности будет входить поддержка интересных проектов.



Первый этап программы реализуемой сетью стартует в Екатеринбурге уже 30 января.