В Новоуральске мужчину, напавшего на полицейского, отправили в «психушку»

13:33 | 21.01.2019

Суд вынес приговор в отношении жителя Новоуральска, который в августе 2018 года применил физическое насилие в отношении полицейского патрульно-постовой службы. Ему инкриминировалось применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). В ходе расследования уголовного дела в отношении мужчины была проведена судебная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно заключению которой он имеет психическое заболевание, не позволяющее ему осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим мужчина признан невменяемым.



Как сообщает следственное управление Следственного комитета по Свердловской области, постановлением суда мужчина освобожден от уголовной ответственности, к нему применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.