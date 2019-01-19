Начальник свердловского ОБОП назначен на новую должность. Он переезжает в Москву

11:57 | 21.01.2019

Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Максимов покинул должность руководителя регионального ОБОП, сообщили veved.ru источники в силовом ведомстве. Приказ об этом подписал врио начальника полицейского главка Петр Кривегин. Известно, что в среду, 23 января, Сергей Максимов приступит к службе в новой должности в ГУ МВД России по г. Москве. По данным veved.ru, подполковнику предложена должность в Управлении собственной безопасности ГУ МВД столицы, которое в ноябре 2018 года возглавил Константин Строганов, бывший заместитель начальника УУР ГУ МВД России по Свердловской области.



Кроме этого, по данным издания, с 23 января в Москву отбывает Владимир Диппель, который занимал в свердловском ОБОП должность начальника отделения по выявлению и пресечению источников финансирования лидеров уголовно-преступной среды. Он также предположительно, будет служить в УСБ ГУ МВД по Москве.



Отметим, что Сергей Максимов, как и Константин Строганов, смогли объединить коллектив и собрать команду профессионалов, которая более восьми лет показывала впечатляющие результаты по борьбе с оргпреступностью, почти ежемесячно проводя громкие резонансные операции по выявлению и задержанию бандитов, а также активно противодействовала этнической преступности.

