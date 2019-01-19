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11:37 | 21.01.2019

На борьбу со снегопадом в Свердловской области было брошено более 300 единиц техники

Для ликвидации последствий снегопада, который обрушился на Средний Урал в минувшие выходные, на дороги области вышло 324 единицы снегоуборочной техники, сообщает региональное Управлении автодорог. С 20 по 21 января на территории региона прошли обильные снегопады. Высота снежного покрова составила от 4 до 5,6 сантиметров.

За выходные дни специалисты Управления автодорог выдали 75 предписаний подрядным организациям на ликвидацию недостатков по зимнему содержанию.

Для контроля за выполнением работ по содержанию региональных автомобильных дорог организована круглосуточная дорожная диспетчерская служба, которая взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями. Она аккумулирует все поступающие замечания о плохо расчищенных от снега автодорогах.

© «Вечерние Ведомости»

 


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