Новости дня
11:37 | 21.01.2019
На борьбу со снегопадом в Свердловской области было брошено более 300 единиц техники
За выходные дни специалисты Управления автодорог выдали 75 предписаний подрядным организациям на ликвидацию недостатков по зимнему содержанию.
Для контроля за выполнением работ по содержанию региональных автомобильных дорог организована круглосуточная дорожная диспетчерская служба, которая взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями. Она аккумулирует все поступающие замечания о плохо расчищенных от снега автодорогах.
© «Вечерние Ведомости»
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