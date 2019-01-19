Прошедшей ночью в Екатеринбурге загорелся СКБ-банк на Куйбышева

Пожар, произошедший сегодняшней ночью в Екатеринбурге в головном офисе СКБ-банка на улице Куйбышева, 75, не на шутку всполошил все аварийно-спасательные и охранные службы города.Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 01:38. К месту пожара выехали 4 единицы техники и 13 человек личного состава. На локализацию огня пожарным потребовалось 10 минут, спустя еще три минуты открытое горение было ликвидировано. А вот проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены только в 3:35.В сообщении уточняется, что в результате возгорания мусора на площади 10 квадратных метров, огнём повреждены офисная мебель и бытовая техника в фойе офиса банка.В силу того, что кроме пожарной сработала также и охранная сигнализация, к месту ЧП прибыли сотрудники Росгвардии и полиции. Не обошлось и без «скрой».Позже один из сотрудников банка, на странице группы «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что причиной возгорания стало замыкание произошедшее в кофемашине.