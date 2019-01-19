Пропавшие на севере Свердловской области туристки вышли на связь

10:17 | 21.01.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Две туристки из Екатеринбурга, которые 19 января отправились на Казанский камень на севере Свердловской области, и перестали выходить на связь, нашлись. Как сообщат пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сегодня утром, 21 января, на телефон «112» поступил звонок от пропавших женщин. Выяснилось, что они находятся в районе Кытлыма, сейчас определяется их точное местонахождение. Эвакуация туристов планируется с помощью борта МЧС России.



Напомним, что всего в поисках были задействованы 26 человек (пожарные, полиция, волонтеры, спасатели), 11 единиц техники, из них 5 снегоходов. Погодные условия сегодня позволили задействовать для поиска авиацию МЧС России. В районе поиска температура воздуха ночью была -18С, днем -13-15С, без существенных осадков, ясно.



С родственниками туристов работает психолог МЧС.

