Новости дня
10:17 | 21.01.2019
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Пропавшие на севере Свердловской области туристки вышли на связь
Напомним, что всего в поисках были задействованы 26 человек (пожарные, полиция, волонтеры, спасатели), 11 единиц техники, из них 5 снегоходов. Погодные условия сегодня позволили задействовать для поиска авиацию МЧС России. В районе поиска температура воздуха ночью была -18С, днем -13-15С, без существенных осадков, ясно.
С родственниками туристов работает психолог МЧС.
© «Вечерние Ведомости»
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