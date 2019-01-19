В Верхней Пышме асфальтобетонный завод закрыли за загрязнение атмосферы

09:58 | 21.01.2019

Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

В Верхней Пышме судебные приставы по решению суда приостановили деятельность завода по производству асфальтобетонной смеси, деятельность которого могла повлечь за собой угрозу причинения вреда здоровью и жизни граждан. Приостановление деятельности предприятия до устранения нарушений инициировала прокуратура, которая обратилась в Верхнепышминский городской суд. Завод может снова заработать только после того, как будут разработан и утвержден проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.



Также суд обязал предприятие устранить нарушения санитарных норм и правил, в том числе организовать проведение производственного лабораторного контроля, определяющего уровни воздействия на воздух в зоне влияния выбросов, разработать регламент по обращению с отходами и др.



Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, судебным приставом-исполнителем в настоящий момент ведется контроль над исполнением решения суда до устранения нарушений.