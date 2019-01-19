Метели и снег: погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе

23:12 | 20.01.2019

Фото: Алексей Кунилов

В понедельник, 21 января, синоптики обещают днём температуру воздуха -9°C...-13°C. Ночью -12°C. Облачно, без осадков.



Во вторник, 22 января, днём отметка достигнет -8°C, а ночью -16°C. Облачно, осадки в виде снега. В среду, 23 января, похолодает до -15°C днём и до -22°C ночью. Переменная облачность, без осадков.



В четверг, 24 января, синоптики обещают днём температуру воздуха -16°C...-20°C, ночью -17°C. Переменная облачность, без осадков. В пятницу, 25 января, потеплеет до -13°C днём и вновь похолодает до -22°C ночью. Облачно.



Выходные обещают быть самыми холодными днями на предстоящей неделе. В субботу, 26 января, днём отметка достигнет -18°C днём и -23°C ночью. Преимущественно солнечно, без осадков. В воскресенье, 27 января, ожидается -17°C днём и -21°C ночью. Переменная облачность.