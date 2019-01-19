Баскетболистки УГМК дома одержали победу над новосибирским «Динамо» 112:48

22:34 | 20.01.2019

Фото: БК УГМК

Сегодня, 20 января, в Екатеринбурге женская баскетбольная команда УГМК с разгромным счётом обошла соперников из Новосибирска. Спортсменки «Динамо» активно сопротивлялись, но перетянуть лидерство на свою сторону так и не смогли. Счёт встречи 112:48.



До перерыва уральские баскетболистки смогли в счёте сильно оторваться от своих соперников. Вторая часть матча принесла им ещё больший успех благодаря удачным контратакам и слаженной игре.



Напомним, следующую встречу УГМК проведёт с оренбургской «Надеждой» на родном паркете ДИВСа 23 января в 19:00.

