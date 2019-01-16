Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

18:47 | 20.01.2019

Фото: E1.RU

Пропавшая в Большом Истоке девочка нашлась живой и здоровой

Поисковой отряд «Прорыв» сообщил, что девочка, ушедшая гулять вчера, 19 января, в 10:00 с собакой, была найдена живой и здоровой. Сейчас с ней разговаривают инспекторы ПДН.

Информация о пропаже очень оперативно сработала, и в отряд поступило сообщение, что подросток вместе с собакой стоит на остановке в Большом Истоке. В настоящее время выясняются причины, побудившие девушку уйти из дома.

Напомним, сегодня мы писали о том, что в Большом Истоке пропала 15-летняя девочка.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:47 | 20.01.2019
Пропавшая в Большом Истоке девочка нашлась живой и здоровой

18:31 | 20.01.2019
Состав футбольного клуба «Урал» покинул Георгий Чантурия

17:24 | 20.01.2019
В Большом Истоке пропала 15-летняя девочка, ушедшая гулять с собакой

17:06 | 20.01.2019
В Екатеринбурге прошёл полуфинал конкурса «Лидеры России»

16:22 | 20.01.2019
Екатеринбургский «Автомобилист» проведёт детский турнир для креативных хоккеистов

15:10 | 20.01.2019
На севере Свердловской области идёт поиск пропавших туристок из Екатеринбурга

15:05 | 20.01.2019
Женщину-инвалида вынесли на руках из огня в Двуреченске в Свердловской области

14:37 | 20.01.2019
Жительница Прикамья арестована по подозрению в убийстве сожителя

14:36 | 20.01.2019
В Прикамье запустят конкурс идей для высокотехнологичных предприятий «i-cube»

14:33 | 20.01.2019
Губернатор Максим Решетников наградил бойцов пермской Росгвардии

13:52 | 20.01.2019
Опасные отходы будут принимать в Екатеринбурге 14 и 19 февраля

13:08 | 20.01.2019
На Московском тракте водитель такси залетел под фуру и скончался на месте

12:31 | 20.01.2019
Футболисты «Урала» отметили Крещение Господне в Средиземном море

11:42 | 20.01.2019
Частный жилой дом горел сегодня ночью в посёлке Кашино в Свердловской области

11:26 | 20.01.2019
Зооспасатель в Екатеринбурге достал котёнка, который пять дней просидел под полом

10:41 | 20.01.2019
Сегодня утром в Екатеринбурге горел мусор

10:28 | 20.01.2019
Мастера по снежной и ледовой скульптуре из Екатеринбурга заняли третье место на Кубке России

19.01.2019

22:11 | 19.01.2019
Просто засыпали снегом: в Екатеринбурге ликвидировали несанкционированную купель

19:56 | 19.01.2019
Всё простим и всё похерим: Депутат из Екатеринбурга предложил списать долги Свердловской области за ЖКХ вслед за Чечнёй

19:42 | 19.01.2019
«Сто рублей за веру!»: жители Екатеринбурга возмущены тем, как в этом году город отмечает Крещение

16:08 | 19.01.2019
Бизнесвуман из Екатеринбурга, обматерившая сотрудников ГИБДД, обратилась к СМИ с оправдательной речью

15:14 | 19.01.2019
Двоих жителей Свердловской области задержали по подозрению в убийстве мужчины, чьё тело нашли на Тюменском мусороперерабатывающем заводе

14:48 | 19.01.2019
Три дня без верхней одежды и нижнего белья: екатеринбуржцы готовят иск на «Аэрофлот» за халатное обращение с багажом

14:16 | 19.01.2019
Из-за сильного снегопада в Москве «Аэрофлот» задержал четыре рейса между Екатеринбургом и столицей

14:15 | 19.01.2019
«Поговорили конструктивно». Депутат Госдумы обсудил с главой Екатеринбурга отмененные «маршрутки»

14:08 | 19.01.2019
Министр энергетики и ЖКХ объяснил, как будут платить за вывоз мусора садоводы Свердловской области

13:10 | 19.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 января 2019 года

12:40 | 19.01.2019
В Екатеринбурге в связи с подозрением на корь введён карантин ещё в одном доме

11:51 | 19.01.2019
В рождественские купели окунулись уже 18 тысяч свердловчан

11:07 | 19.01.2019
Члена хакерской группы Lurk будут судить вместе с остальными пособниками

10:18 | 19.01.2019
Этой ночью в центре Екатеринбурга загорелся ресторан Grand Урюк

18.01.2019

20:04 | 18.01.2019
Уральская нойз-роковая группа «Любимые песни Настиного кота», солиста которой отказались поместить в психбольницу, выпустила новый альбом

19:22 | 18.01.2019
Пермяки могут поучаствовать в зимнем учете водоплавающих птиц

19:10 | 18.01.2019
Следователи оценили убийцу свердловских бабушек в три миллиона рублей: на его счету более тридцати преступлений

19:05 | 18.01.2019
В Перми оборудованы места для купаний в Крещение

18:48 | 18.01.2019
Куда уходят деньги? Неделя обслуживания ледового городка обходится администрации Екатеринбурга в 520 тысяч рублей





Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 