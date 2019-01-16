Состав футбольного клуба «Урал» покинул Георгий Чантурия

18:31 | 20.01.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и нападающий Георгий Чантурия по взаимному согласию расторгли контракт.



Грузинский футболист играл за «Урал» с лета 2016 года. До этого спортсмен был в составе немецкого «Дуйсбург», румынского «ЧФР Клуж», и голландского «Витесс». Также Чантурия выступал в сборной Грузии.



За «Урал» футболист провёл 30 матчей в чемпионате России и забил пять мячей. Из-за двух тяжелых травм он вынужден был пропустить часть сезона.