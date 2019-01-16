В Большом Истоке пропала 15-летняя девочка, ушедшая гулять с собакой

В Свердловской области в Большом Истоке разыскивают 15-летнего подростка. Вчера, 19 января, в 10:00 девочка ушла гулять с собакой и до сих пор не вернулась.Жительница Большого Истока учится на кинолога и сама состоит в поисковом отряде, однако сейчас разыскивают её. Раньше девочка гуляла со своим питомцем либо рядом с домом, либо на тренировочной площадке, но сейчас в привычных местах её нет.