В Екатеринбурге прошёл полуфинал конкурса «Лидеры России»

Межрегиональный полуфинал конкурса «Лидеры России» прошёл 19 и 20 января в столице Урала.Как сообщает пресс-служба конкурса, заявки на участие, на старте конкурса, подали около 21 тысячи жителей Уральского федерального округа. До полуфинала дошли 253 человека, из них 94 представителя Свердловской области, 48 - Челябинской, 43 - Югры, 42 - Тюменской области, 21 – Ямала и 5 - Курганской области.Приветствуя уральских полуфиналистов конкурса, гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров сказал, что у конкурса за прошедший год стало ещё больше партнёров, а потому у участников стало ещё больше карьерных возможностей.«В этом году к нам присоединилось много серьезных, крупных партнеров. И я практически не сомневаюсь, что мы сможем для наших успешных участников предложить еще больше карьерных возможностей», - сказал он.Накануне конкурсантам дал мастер-класс летчик-космонавт, биолог Сергей Рязанский. Он посоветовал слушателям правильно расставлять приоритеты, вычленять главную информацию и знать критически важные вещи, полагаться на команду.Председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, проводя ещё один мастер-класс, предложил будущим лидерам разобраться в феномене лидерства на примере жизни легендарного конструктора Сергея Королева.