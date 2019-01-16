Екатеринбургский «Автомобилист» проведёт детский турнир для креативных хоккеистов

16:22 | 20.01.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведёт детский турнир для непрофессиональных дворовых команд. К победителям «шофёры» приедут в гости с мастер-классом.



Юных спортсменов ждут спортивные состязания. В этом году они ещё должны записать видеоролик на тему «Почему именно вы должны принять участие в турнире?» и отправить его на почту avtomobilist18-19@yandex.ru до конца января.



Из всех желающий выберут три самые креативные команды, и среди них проведут мини-турнир на одной из дворовых катков Екатеринбурга.