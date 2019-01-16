Новости дня
16:22 | 20.01.2019
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Екатеринбургский «Автомобилист» проведёт детский турнир для креативных хоккеистов
Юных спортсменов ждут спортивные состязания. В этом году они ещё должны записать видеоролик на тему «Почему именно вы должны принять участие в турнире?» и отправить его на почту avtomobilist18-19@yandex.ru до конца января.
Из всех желающий выберут три самые креативные команды, и среди них проведут мини-турнир на одной из дворовых катков Екатеринбурга.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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