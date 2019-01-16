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15:10 | 20.01.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

На севере Свердловской области идёт поиск пропавших туристок из Екатеринбурга

Две туристки из Екатеринбурга вышедшие вчера с турбазы, пропали на севере Свердловской области. МЧС проводит поисково-спасательную операцию, но местонахождение туристок до сих пор до не установлено.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, вчера группа туристов из Екатеринбурга состоящая из пяти человек (2 мужчины и 3 женщины) от турбазы «Серебрянский камень» направились на Сухогорский (Казанский) камень, расположенный в пяти километрах от места выхода группы. При подъеме на горную вершину начался снегопад, видимость ухудшилась, в связи с этим группа начала спуск. Во время спуска 2 женщины остановились с другой группой туристов, встретившейся на маршруте, а двое мужчин и одна девушка продолжили спуск. Через некоторое, спустившись, и не обнаружив двух женщин, начали движение в обратном направлении. Самостоятельные, но безуспешные поиски продолжались в течение двух часов. После этого они вернулись на базу и сообщили о случившемся.

В настоящее время в поисках пропавших туристок задействованы 26 человек, 11 единиц техники, из них 5 снегоходов. В операции принимают участие спасатели поисково-спасательного отряда города Карпинска, пожарные, полиция и волонтеры. Для усиления группировки в район поиска из Екатеринбурга направлены спасатели Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели на снегоходах обследуют маршрут возможного передвижения туристок.

Штаб по проведению поисковой операции развёрнут на турбазе «Серебрянский камень».

К сожалению, в настоящий момент, неблагоприятные метеоусловия пока не позволяют задействовать в поисково-спасательной операции вертолёт.
На севере Свердловской области идёт поиск пропавших туристок из ЕкатеринбургаКарта района поисковой операции.

На севере Свердловской области идёт поиск пропавших туристок из Екатеринбурга

На севере Свердловской области идёт поиск пропавших туристок из Екатеринбурга

На севере Свердловской области идёт поиск пропавших туристок из Екатеринбурга

© «Вечерние Ведомости»

 


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