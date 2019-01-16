На севере Свердловской области идёт поиск пропавших туристок из Екатеринбурга

Карта района поисковой операции.

Две туристки из Екатеринбурга вышедшие вчера с турбазы, пропали на севере Свердловской области. МЧС проводит поисково-спасательную операцию, но местонахождение туристок до сих пор до не установлено.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, вчера группа туристов из Екатеринбурга состоящая из пяти человек (2 мужчины и 3 женщины) от турбазы «Серебрянский камень» направились на Сухогорский (Казанский) камень, расположенный в пяти километрах от места выхода группы. При подъеме на горную вершину начался снегопад, видимость ухудшилась, в связи с этим группа начала спуск. Во время спуска 2 женщины остановились с другой группой туристов, встретившейся на маршруте, а двое мужчин и одна девушка продолжили спуск. Через некоторое, спустившись, и не обнаружив двух женщин, начали движение в обратном направлении. Самостоятельные, но безуспешные поиски продолжались в течение двух часов. После этого они вернулись на базу и сообщили о случившемся.В настоящее время в поисках пропавших туристок задействованы 26 человек, 11 единиц техники, из них 5 снегоходов. В операции принимают участие спасатели поисково-спасательного отряда города Карпинска, пожарные, полиция и волонтеры. Для усиления группировки в район поиска из Екатеринбурга направлены спасатели Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели на снегоходах обследуют маршрут возможного передвижения туристок.Штаб по проведению поисковой операции развёрнут на турбазе «Серебрянский камень».К сожалению, в настоящий момент, неблагоприятные метеоусловия пока не позволяют задействовать в поисково-спасательной операции вертолёт.