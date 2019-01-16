Опасные отходы будут принимать в Екатеринбурге 14 и 19 февраля

13:52 | 20.01.2019

Фото: E1.RU

Жители Екатеринбурга в феврале смогут сдать ртутные лампы, компьютерную технику, батарейки, автомобильные аккумуляторы и прочие опасные отходы в мобильные пункты временного приёма.



14 февраля на Московской, 27 пункт сдачи будет работать с 15:00 до 19:00. 19 февраля на том же месте с 8:00 до 12:00.



Опасные отходы также можно сдать и в стационарный пункт приёма по адресу улица Пушкина, 9а, офис 210 с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00 и в пятницу с 8:30 до 15:00.



Все отходы принимаются бесплатно.