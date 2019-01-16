На Московском тракте водитель такси залетел под фуру и скончался на месте

Сегодня, 20 января, в Свердловской области на Московском тракте водитель такси на большой скорости влетел в стоящую на обочине фуру. После столкновения мужчина погиб на месте.По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего и произошло ДТП. Легковой автомобиль в результате столкновения получил сильные повреждения. Машину пришлось разрезать для того, чтобы достать из неё мужчину.Кроме водителя в салоне такси никого не было.