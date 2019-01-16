Футболисты «Урала» отметили Крещение Господне в Средиземном море

Вчера, 19 января, футболисты и тренеры екатеринбургского клуба «Урал» на Кипре после тренировки отправились на берег Средиземного моря, где и отметили купаниями православный праздник Крещение Господне.В предыдущие годы, если 19 января футболисты находились в Екатеринбурге, они с тренерским штабом отправлялись к Верх-Исетскому пруду и там окунались в студёную воду.Напомним, «шмели» в настоящее время находятся на Кипре в городе Пафос, где у команды идёт подготовка к возобновлению сезона. Учебно-тренировочные сборы «Урала» продлятся до конца февраля.