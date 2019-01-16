Частный жилой дом горел сегодня ночью в посёлке Кашино в Свердловской области

11:42 | 20.01.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь с 19 на 20 января в Свердловской области в поселке Кашино на улице Аккордная загорелся частный жилой дом. На площади 60 квадратных метром огнём были повреждены домашнее имущество, кровля и внутренние перегородки здания.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП работали три единицы техники и семь человек личного состава.



Причины возгорания не сообщаются. Информации о пострадавших нет.