Зооспасатель в Екатеринбурге достал котёнка, который пять дней просидел под полом

В Екатеринбурге на улице Новаторов зооспасатель помог выбраться котёнку, который провалился в вентиляцию под раковиной на кухне и пять дней просидел под полом.Питомец упал с пятого этажа. Хозяйка постаралась самостоятельно вытащить котёнка, но все попытки оказались тщетными, и он провалился на глубину 2,5 метра. Через пять дней жительница четвёртого этажа услышала мяуканье и вызвала спасателя.Мужчина запустил в вентиляцию телескопическую удочку и аккуратно вытащил домашнего питомца. Котёнок остался не у хозяйки, а у женщины, которая вызвала зооспасателя.