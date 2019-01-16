Сегодня утром в Екатеринбурге горел мусор

10:41 | 20.01.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 20 января, в Екатеринбурге на улице Шейкмана утром в нежилом здании горел мусор. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава.



Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. Информации о пострадавших нет.