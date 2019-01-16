Мастера по снежной и ледовой скульптуре из Екатеринбурга заняли третье место на Кубке России

10:28 | 20.01.2019

Фото: E1.RU

Вчера, 19 декабря, на торжественной церемонии закрытия Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» екатеринбургские мастера, братья Андрей и Николай Кокорины, заняли третье место.



Соревнование проходило в Перми. Темой в этом году стали «Японские мотивы». Уральские участники в своей работе показали, что жители Японии искусно умеют сочетать традиционность и технологичность.



В рамках фестиваля свои работы представили также скульпторы из Китая, Сингапура и Малайзии. Обойти свердловчан смогли участники из Рязани (первое место) и Санкт-Петербурга (второе место).