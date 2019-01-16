Просто засыпали снегом: в Екатеринбурге ликвидировали несанкционированную купель

22:11 | 19.01.2019

Фото: pikabu.ru

В праздник Крещения Господня некоторые особо верующие решили заняться нелегальным предпринимательством. Так, на озере Шарташ, где законных прорубей итак больше десяти, спасатели ликвидировали несанкционированную купель для окунания. Её местные жители прорубили сами.



Выявленную несанкционированную купель сотрудники МЧС вместе с представителями администрации чинно засыпали снегом. Найти «бизнесменов» ни спасателям, ни представителям городской мэрии не удалось.



Между тем, в некоторых местах на Шарташе до сих пор действуют купели, вырубленные не «по-православному» - за одно окунание предприниматели просят 100 рублей. Однако в полиции на недовольство горожан по этому поводу отвечают: контора действует легально.

На данный момент по всей Свердловской области зарегистрировано больше 45 тысяч окунувшихся. По информации начальника регионального центра ГИМС МЧС России Алексея Климова, происшествий на водоемах не зарегистрировано.



Крещенские купания продлятся до 24.00 19 января, после чего все купели будут заморожены.