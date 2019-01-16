Новости дня
22:11 | 19.01.2019
Фото: pikabu.ru
Просто засыпали снегом: в Екатеринбурге ликвидировали несанкционированную купель
Выявленную несанкционированную купель сотрудники МЧС вместе с представителями администрации чинно засыпали снегом. Найти «бизнесменов» ни спасателям, ни представителям городской мэрии не удалось.
Между тем, в некоторых местах на Шарташе до сих пор действуют купели, вырубленные не «по-православному» - за одно окунание предприниматели просят 100 рублей. Однако в полиции на недовольство горожан по этому поводу отвечают: контора действует легально.
На данный момент по всей Свердловской области зарегистрировано больше 45 тысяч окунувшихся. По информации начальника регионального центра ГИМС МЧС России Алексея Климова, происшествий на водоемах не зарегистрировано.
Крещенские купания продлятся до 24.00 19 января, после чего все купели будут заморожены.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
19.01.2019
19:56 | 19.01.2019
Всё простим и всё похерим: Депутат из Екатеринбурга предложил списать долги Свердловской области за ЖКХ вслед за Чечнёй
19:42 | 19.01.2019
«Сто рублей за веру!»: жители Екатеринбурга возмущены тем, как в этом году город отмечает Крещение
16:08 | 19.01.2019
Бизнесвуман из Екатеринбурга, обматерившая сотрудников ГИБДД, обратилась к СМИ с оправдательной речью
15:14 | 19.01.2019
Двоих жителей Свердловской области задержали по подозрению в убийстве мужчины, чьё тело нашли на Тюменском мусороперерабатывающем заводе
14:48 | 19.01.2019
Три дня без верхней одежды и нижнего белья: екатеринбуржцы готовят иск на «Аэрофлот» за халатное обращение с багажом
14:16 | 19.01.2019
Из-за сильного снегопада в Москве «Аэрофлот» задержал четыре рейса между Екатеринбургом и столицей
14:15 | 19.01.2019
«Поговорили конструктивно». Депутат Госдумы обсудил с главой Екатеринбурга отмененные «маршрутки»
14:08 | 19.01.2019
Министр энергетики и ЖКХ объяснил, как будут платить за вывоз мусора садоводы Свердловской области
13:10 | 19.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 января 2019 года
11:51 | 19.01.2019
В рождественские купели окунулись уже 18 тысяч свердловчан
11:07 | 19.01.2019
Члена хакерской группы Lurk будут судить вместе с остальными пособниками
10:18 | 19.01.2019
Этой ночью в центре Екатеринбурга загорелся ресторан Grand Урюк
20:04 | 18.01.2019
Уральская нойз-роковая группа «Любимые песни Настиного кота», солиста которой отказались поместить в психбольницу, выпустила новый альбом
19:22 | 18.01.2019
Пермяки могут поучаствовать в зимнем учете водоплавающих птиц
19:10 | 18.01.2019
Следователи оценили убийцу свердловских бабушек в три миллиона рублей: на его счету более тридцати преступлений
19:05 | 18.01.2019
В Перми оборудованы места для купаний в Крещение
18:48 | 18.01.2019
Куда уходят деньги? Неделя обслуживания ледового городка обходится администрации Екатеринбурга в 520 тысяч рублей
18:27 | 18.01.2019
Администрация Екатеринбурга тверда как кремень: возвращать 024 маршрут никто не собирается
17:59 | 18.01.2019
Пермякам напоминают о правилах безопасности при пользовании газом
17:51 | 18.01.2019
В пермском МФЦ открыли окно для предпринимателей
17:48 | 18.01.2019
В ДТП на трассе Екатеринбург - Курган погибли два человека
17:45 | 18.01.2019
На выставке «Образование и карьера» пермские школьники смогут узнать о том, как попасть в «Золотой резерв»
17:03 | 18.01.2019
92% федеральных трасс Пермского края приведены Росавтодором к нормативному состоянию
16:51 | 18.01.2019
В Каменске-Уральском введен карантин по гриппу
16:40 | 18.01.2019
Благодаря федеральным средствам объемы расселения аварийного жилья в Прикамье значительно увеличатся
15:59 | 18.01.2019
Госавтоинспекция Зауралья: количество аварий на участках, где используются камеры, сократилось
15:50 | 18.01.2019
Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса Екатеринбург-Нячанг
15:18 | 18.01.2019
Жителям дома в Соликамске вернут 115 тысяч за электричество
15:16 | 18.01.2019
Екатеринбуржца, не желавшего платить за проезд и разбившего стекло в автобусе, оштрафовали