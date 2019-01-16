Всё простим и всё похерим: Депутат из Екатеринбурга предложил списать долги Свердловской области за ЖКХ вслед за Чечнёй

19:56 | 19.01.2019

Фото: аккаунт Дмитрия Ионина во "ВКонтакте"

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин заявил журналистам, что Свердловская область может попросить у правительства России списать долги по ЖКХ вслед за Чечнёй. Руководствуясь опытом наших кавказских братьев, народный избранник предложил, как и Чечня, создать прецедент для списания коммунальных долгов.



«По аналогии, например, так же можно списать долги, допустим, за отопление, жителям Свердловской области. Потому что сумма астрономическая. И я, как депутат от этой территории, основываясь на чеченском прецеденте также настаиваю, чтобы наш надзорный орган действовал аналогично», — заявил Ионин.



Он уточнил, что на начало 2019 года долги за отопление в Свердловской области составляют 8,6 миллиардов рублей.