«Сто рублей за веру!»: жители Екатеринбурга возмущены тем, как в этом году город отмечает Крещение

19:42 | 19.01.2019

Фото: ngzt.ru

Жители Екатеринбурга не перестают исходить на желчь в связи с тем, как в уральской столице проходит праздник Крещения Господня. В некоторых местах городского озера Шарташ, где собираются православные всея Екатеринбурга, оборудовали платные купели. За 100 рублей там можно не только искупаться, но выпить горячего глинтвейна.



Эпицентром обсуждений горожан стали популярные в Екатеринбурге группы во «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург» и другие. «Сто рублей за веру!», — отзывается девушка, назвавшаяся Екатериной Мотовилиной.



Но многие возмущены не только меркантильностью особо находчивых бурильщиков прорубей для окунания, но и подходом горожан к Крещению в принципе. О длинных рубахах они напрочь забыли, на смену пришли купальники бикини на девушках и татуировки на православно-блатную тематику у мужчин, например, с сюжетом «Тайной вечери».



В этом году на озере оборудовали 15 купелей со всех сторон водоема, у одной из баз отдыха. Около всех купелей поставили пункты обогрева, а погружение в иордань можно было совершить под охраной казаков Оренбургского войскового казачьего общества. Многочисленные комментарии пестрят ремарками о том, что многие совершают крещенские омовения исключительно для фото в соцсетях. Впрочем, для желающих на Шарташе были организованы и закрытые купели под шатрами. Их пользователи соцсетей называют «иордани для социофобов» и противопоставляют «купелям для экстравертов».



А вот в водоеме у одного из городских отелей и вовсе в иордани на время превратили бассейны с теплой водой, а занырнувшим предлагали горячий глинтвейн.