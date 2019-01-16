Бизнесвуман из Екатеринбурга, обматерившая сотрудников ГИБДД, обратилась к СМИ с оправдательной речью

16:08 | 19.01.2019

Фото: скриншот с видео

Бизсвуман из Екатеринбурга, ставшая известная в соцсетях как женщина, с ног до головы обматерившая госавтоинспекторов, обратилась к журналистам с оправдательной речью. Женщина утверждает, что инспекторы дразнили ее и специально выводили из себя, например, строили губы «уточкой».



В начале января Владиславу Благодарёву остановили сотрудники ГИБДД и уже, было, собирались выписать штраф за тонировку передних стёкол, но женщина дала автоинспекторам решительный отпор, обматерив их. На записи Владислава говорит, что знает о запрете тонировки, но сделала ее сознательно, так как к ней пристают мужчины. Автоледи стала настоящей звездой соцсетей в наступившем году. Видео с несговорчивой бизнесвуман снял один из сотрудников ГИБДД. Позже выяснилось, что меньше чем за неделю до инцидента автоледи уже выписывали штраф за аналогичное нарушение – тонировку передних стёкол и предписали избавиться от затемнений до 13 января. Но, по словам Владиславы, в праздники это было невозможно, так как большинство автомастерских были закрыты. В своём хамском поведении женщина винит автоинспекторов.







«Они делали движение губами „уточкой“, что я расцениваю как оскорбление и издевательство. Я вспылила, говорила на том языке, который понятен этим людям. Думаю, что многие на моём месте повели себя так же. Я по-женски вспылила на несправедливость», — говорит Владислава Благодарёва.



Женщина возмущена тем, что инспекторы ради развлечения разместили видеозапись конфликта в Интернете, придав инциденту публичность.



«Теперь полиция пытается возбудить на меня уголовное дело. Но я считаю, СК надо завести дело на сотрудника», — подытожила Владислава.



Напомним, инцидент произошел в начале января, когда гаишники остановили Благодарёву на BMW X5 в селе Покровском под Каменском-Уральским. В ходе общения женщина обматерила сотрудников ГИБДД. В Следственном комитете уже началась доследственная проверка по статье «оскорбление представителя власти».



Видео: Е1