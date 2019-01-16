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15:14 | 19.01.2019
Фото: URA.RU
Двоих жителей Свердловской области задержали по подозрению в убийстве мужчины, чьё тело нашли на Тюменском мусороперерабатывающем заводе
Личности двоих уже установлены. Это мужчины 1986 и 1988 годов рождения, ранее судимые. Они рассказали следователям, что на съёмной квартире распивали с погибшим алкоголь, но затем поссорились и забили мужчину до смерти. Нарочно это было или молодые люди просто не рассчитали силу ударов, сказать трудно. Однако после совершения преступления мужчины, будто бы для них это обыденное дело, завернули тело в плед и вынесли из квартиры.
Труп мужчины, напомним, нашли на мусоросортировочном заводе «Тюменского экологического объединения» 16 января. Сотрудник предприятия рассказал, что сначала работники приняли страшную находку за манекен. Но страшная находка оказалась ранее судимым бомжом, которому в этом году должно было исполниться всего-то 34 года.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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