Три дня без верхней одежды и нижнего белья: екатеринбуржцы готовят иск на «Аэрофлот» за халатное обращение с багажом

14:48 | 19.01.2019

Фото: rbc.ru

Испорченное настроение уральцев от новогодних каникул за рубежом грозит выплеснуться в судебный процесс против «Аэрофлота». Шесть пассажиров авиакомпании собираются подать коллективный иск о возмещении материального ущерба и морального вреда за потерянный и вскрытый багаж.



Неприятный инцидент произошёл прямо в Новый год. 31 декабря жительница Екатеринбурга Наталья Лаврентьева вместе с дочерью полетела во французский Лион с пересадкой в московском Шереметьево. В качестве перевозчика выбрала «Аэрофлот», вероятно, из-за доступных и сравнительно низких цен. Во Франции Наталья так и не получила свой багаж. Его попросту не было ни в багажном отделении самолёта, ни на конвейере выдачи багажа. До головного офиса «Аэрофлота» женщина дозвониться не смогла.



«До московского офиса авиакомпании дозвониться невозможно: автоответчик бесконечно повторяет, что мой звонок очень важен, при этом никто не отвечает, а деньги за звонок тратятся впустую. Но главное, мы на три дня остались без верхней одежды, нижнего белья, предметов первой необходимости, и многое пришлось покупать заново», – негодует Наталья.



Свой багаж женщина нашла уже в январе. Третьего числа прилетела половина вещей, остатки – только пятого. Да и то, как выяснилось, не все.

«Совершенно непонятно, почему багаж провалялся в Шереметьево шесть дней при том, что рейсы в Лион летают чуть ли не трижды в день.



Причём замки на одном из чемоданов были взломаны, и бесследно потерялась еще одна сумка с вещами. Я и ещё пять пассажиров злополучного рейса собираемся подать коллективный иск к перевозчику о возмещении ущерба и морального вреда», – обещает потерпевшая.



Отметим, число потерпевших от «Аэрофлота» может достигать сотен человек. Накануне описанных событий в том же Шереметьево зависли сотни чемоданов пассажиров рейса Москва – Екатеринбург.

