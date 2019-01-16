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14:16 | 19.01.2019

Фото: kapital-rus.ru

Из-за сильного снегопада в Москве «Аэрофлот» задержал четыре рейса между Екатеринбургом и столицей

Как сообщается на сайте национального перевозчика, коррективы в л1тное расписание внесла непогода в столице. Из-за сильного снегопада в Москве и в аэропорту Шереметьево в том числе самолёты летают не по расписанию уже второй день: так было вчера и сегодня.

Согласно данным авиакомпании, 18 января время вылета на более позднее было изменено для 15 рейсов, один из которых должен был быть до Екатеринбурга.

Также с запозданием будут выполнены три рейса в обратном направлении – из аэропорта Кольцово в Шереметьево. По информации онлайн-табло воздушной гавани уральской столицы, два из трёх самолётов уже вылетели в столицу.

Кроме того, сегодня, 19 января, в связи с погодными условиями «Аэрофлот» отменил ещё 16 рейсов, том числе в Белград, Ригу, Таллин, а также ряд российских городов в обоих направлениях.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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