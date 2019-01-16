«Поговорили конструктивно». Депутат Госдумы обсудил с главой Екатеринбурга отмененные «маршрутки»

14:15 | 19.01.2019

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин встретился с главой Екатеринбурга Александром Высокинским. Темой для разговора стала отмена с 1 января 024 автобусного маршрута, на котором горожане могли проехать без пересадок со Вторчермета до 7 ключей. Отсутствие 024 «маршрутки» вылилось в серьезную транспортную проблему для тысяч пассажиров.



Как рассказал Дмитрий Ионин, он лично передал мэру депутатский запрос, составленный на основании переданных ему активистами 825 подписей жителей.



«Поговорили конструктивно. Попросил Высокинского поправить своих подчиненных, которые пообещали жителям ответить в течении месяца. Договорились собрать с жителей актуальную информацию о реальных проблемах, созданных отменой маршрута - увеличении времени ожидания транспорта на конкретных участках, не закрытых другими маршрутами участках, сократившемся времени движения транспорта и других созданных неудобствах. Эти дни буду собирать и систематизировать возникшие проблемы. В следующие четверг-пятницу, вместе с группой жителей, будем каждый момент обсуждать с главой города лично и принимать решения», – отметил депутат.



Напомним, что ранее по данной проблеме запрос на имя Высокинского отправил также депутат ЗакСобрания Свердловской области Александр Коркин.