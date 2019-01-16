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14:08 | 19.01.2019
Министр энергетики и ЖКХ объяснил, как будут платить за вывоз мусора садоводы Свердловской области
«По договорам с региональным оператором вывоз мусора из садовых товариществ и кооперативов будет производиться по так называемой "позвонковой" системе, то есть не на регулярной основе, а по мере заполнения контейнеров. Расчет платежа будет производиться исходя из фактического объема накоплений твердых коммунальных отходов, и далее пропорционально делиться между членами садоводческого товарищества», - сказал глава ведомства Николай Смирнов.
По словам министра, такое решение принято потому, что садоводческие товарищества, как правило, являются местами сезонного пребывания граждан, и в круглогодичной услуге по вывозу бытовых отходов не нуждаются. Он подчеркнул, что, независимо от времени года, места накопления отходов в садах должны быть включены в соответствующий реестр муниципалитета и полностью соответствовать санитарным требованиям и правилам благоустройства муниципальных образований.
Напомним, что с 1 января 2019 года в большинстве регионов страны и в Свердловской области в частности, начала действовать новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вывоз и утилизация ТКО теперь осуществляются региональными операторами. В Свердловской области их три: ЕМУП «Спецавтобаза», ведущая деятельность в восточной зоне с центром в Екатеринбурге, «ТБО "Экосервис"» в западной зоне с центром в Первоуральске, и ООО «Компания "Рифей"» в северной зоне с центром в Нижнем Тагиле.
© «Вечерние Ведомости»
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