Министр энергетики и ЖКХ объяснил, как будут платить за вывоз мусора садоводы Свердловской области

14:08 | 19.01.2019

Как заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области, садоводы региона будут платить за вывоз мусора не так как жители многоквартирных домов и частного сектора – по нормативам, а по фактическим объёмам накопленного и вывезенного мусора.



«По договорам с региональным оператором вывоз мусора из садовых товариществ и кооперативов будет производиться по так называемой "позвонковой" системе, то есть не на регулярной основе, а по мере заполнения контейнеров. Расчет платежа будет производиться исходя из фактического объема накоплений твердых коммунальных отходов, и далее пропорционально делиться между членами садоводческого товарищества», - сказал глава ведомства Николай Смирнов.



По словам министра, такое решение принято потому, что садоводческие товарищества, как правило, являются местами сезонного пребывания граждан, и в круглогодичной услуге по вывозу бытовых отходов не нуждаются. Он подчеркнул, что, независимо от времени года, места накопления отходов в садах должны быть включены в соответствующий реестр муниципалитета и полностью соответствовать санитарным требованиям и правилам благоустройства муниципальных образований.



Напомним, что с 1 января 2019 года в большинстве регионов страны и в Свердловской области в частности, начала действовать новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вывоз и утилизация ТКО теперь осуществляются региональными операторами. В Свердловской области их три: ЕМУП «Спецавтобаза», ведущая деятельность в восточной зоне с центром в Екатеринбурге, «ТБО "Экосервис"» в западной зоне с центром в Первоуральске, и ООО «Компания "Рифей"» в северной зоне с центром в Нижнем Тагиле.